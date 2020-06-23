В Естонії трагічно загинув українець

В Естонії вранці 21 червня під час ДТП на трасі з Таллінна в Лаагрі загинув 43-річний українець.
Про це повідомляє естонський портал ERR.
“Автомобіль Mercedes-Benz виїхав на зустрічну смугу, після чого в’їхав в огорожу, а потім – в опору моста, який зараз будується. В результаті зіткнення авто перевернулося на дах і упало на металеві конструкції, встановлені для будівництва”, – повідомили в правоохоронних органах.
В автомобілі був тільки 43-річний громадянин України, який помер від отриманих ушкоджень на місці події. Як повідомили в поліції пізніше, він перебував у Естонії на підставі візи.
Обставини інциденту і характер пошкоджень, за словами правоохоронців, вказують на те, що водій перевищив встановлений ліміт швидкості – 50 км/год.
Слідів гальмування на місці події не виявили, українець не був пристебнутий ременем безпеки.
Посол України в Естонії Мар’яна Беца зазначила, що “посольство працює з компетентними органами Естонії для з’ясування всіх обставин страшної трагедії”.
: vgolos.com.ua
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