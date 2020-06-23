22 червня чергові 600 тонн “уранових хвостів” виїхали з Німеччини в Росію.

Уранові відходи з Німеччини рухаються в Росію

Сьогодні близько 13-00 за київським часом з німецького уранового комбінату у Gronau вирушив новий склад з токсичними та радіоактивними відходами в Росію. Всього у складі 12 вагонів, близько 600 тонн, вантаж слід в Новоуральськ Свердловської обл. Крім того, частина контейнерів з відходами відправили в Амстердам на двох вантажівках (фото нижче). В Амстердамі вантаж вже чекає судно «Михайло Дудін», яке доставить його в порт Усть-Луга, неподалік від Санкт-Петербурга орієнтовно в перших числах липня.

У цьому році кількість відходів, відправлених з Gronau, вже перевищила 3 тис тонн. Виникають при збагаченні урану німецькі відходи відправляють в Росію з 2019 року. І хоча формально їх ввозять для т. зв. дозбагачення, у рамках таких робіт до 98% від загального обсягу залишається в Росії назавжди.

Фото: Акція протесту проти транспортувань ядерних відходів в Мюнстері 22 червня 2020 (Екозахист!)

На шляху складу проходять акції протесту. В Мюнстері, а також у містах Хамм, Херн, Хаген Ворхалле. Німецькі екологічні організації разом з російськими колегами виступають за негайне припинення цього аморального бізнесу.

9 червня «Екозахист!» звернулася до міністра екології Німеччини Свенье Шульце з вимогою зробити всі кроки для того, щоб зупинити транспортування, що представляють небезпеку для людей і навколишнього середовища. 15 червня 47 громадських організацій і депутатів регіональних і муніципальних парламентів з Росії, Німеччини та Голландії звернулися до голів Німеччини і Росії з проханням припинити транспортування радіоактивних відходів в Росію. В цей же день стало відомо, що за нової ліцензії вивезення уранових відходів з Європи дозволений до 2023 року. Грінпіс Росії продовжує збір підписів під петицією за припинення ввезення відходів в Росію, яку вже підписали понад 70.000 росіян.

«Атомна промисловість так активно ввозить відходи в країну, що незрозуміло, чому Росатом досі не запропонував прописати в Конституції право на організацію ядерних звалищ. Ця діяльність суперечить інтересам нині живучих і майбутніх поколінь росіян, її необхідно негайно припинити», — говорить Володимир Сливяк, співголова групи «Екозахист!».

«Екозахист!», Російський соціально-екологічний союз і Грінпіс закликають Росатом припинити транспортування, а громадян продовжувати висловлювати протест.

Фото: Транспортування ядерних відходів з Німеччини до Росії 22 червня 2020 (Екозахист!)