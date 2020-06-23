Україна приєдналася до підписантів заяви про глобальне припинення вогню

Україна приєдналася до підписантів заяви на підтримку заклику Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерриша щодо глобального припинення вогню під час пандемії коронавіруса. Про це повідомляє Постійне представництво України при ООН, передає УНН.

«Україна приєдналася до 169 підписантів заяви на підтримку заклику Генерального секретаря ООН до глобального припинення вогню під час пандемії COVID-19», — повідомили дипломати.

Як наголошується в заяві, підписанти визнають, що поширення пандемії COVID-19 глибоко вплинуло на три головні опори ООН — мир і безпеку, розвиток і права людини.

«Ми висловлюємо глибоку стурбованість продовженням бойових дій у різних куточках світу, особливо в умовах глобальної кризи охорони здоров’я, і його руйнівного впливу на вразливих, особливо жінок і дітей. Ми повинні зібрати всі свої зусилля, щоб врятувати життя та полегшити соціально-економічне становище людей», — сказано в заяві.

Нагадаємо, раніше Генеральний секретар ООН привітав обмін утримуваними особами на Донбасі.