На українських курортах почали штрафувати за неношение масок

У Кирилівці поліція почала проводити рейди по кафе, магазинах і розважальним закладам на предмет дотримання правил карантину. Як повідомляє прес-служба ГУНП в Запорізькій області, правоохоронці було складено три адміністративні протоколи на власників закладів. Причина — порушення противоэпидических норм, зокрема відсутність захисних масок у персоналу.

Так, у кафе по вулиці Бульвар Приморський при обслуговуванні відвідувачів офіціант перебував без захисної маски. Аналогічне порушення було виявлено у продовольчій крамниці на косі Пересип і в барі на Федотовій косі. Щодо власників вищевказаних закладів, складено адміністративні протоколи за ст. 44-3 (Порушення правил карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає покарання — штраф від 17 до 34 тисяч гривень і на посадових осіб — від 34 до 170 000 гривень, — йдеться в повідомленні.

За спостереженнями кореспондента «Акценту» відпочиваючі захисними масками не користуються взагалі, в кафе і магазинах у співробітників їх можна зустріти не часто. Однак, поки правоохоронці обмежилися лише трьома протоколами. Вибірково це було зроблено або з метою попередження власників та працівників інших закладів — буде зрозуміло вже незабаром.

Єдині, у кого завжди при собі маски — патрулі Нацгвардії, які втім зазвичай просто проходяться по території Набережної і не спілкуються з відпочиваючими.