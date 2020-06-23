США перемістять в Польщу вдвічі більше військових, ніж планувалося

США передислокують до Польщі не одну, а дві тисячі військовослужбовців. Про це повідомляє “Європейська Правда” з посиланням на Dziennik Gazeta Prawna.

У середу президенти Анджей Дуда і Дональд Трамп підтвердять у Вашингтоні принципи, на яких буде посилено присутність США в Польщі.

Згідно з планами, до Польщі має прибути до двох тисяч американських солдатів, а не, як передбачалося раніше, до тисячі. Польщі також буде передано командування V корпусом армії США з Кентуккі. Є також план, щоб з Німеччини до Польщі перебазувалися близько 30 американських F-16. Також на зустрічі буде підписано угоду Defence Cooperation Act, що регулює правила, за якими американці будуть працювати у Польщі.

Для цього Польщі буде передано п’ять вживаних, але новіших, ніж використані польськими ВПС, транспортних літаків C-130 Hercules. Також, за даними видання, Польща скоро заявити про намір купити у США бойові вертольоти.

Очікується, що це будуть AH-64 Apache або Bell AH – 1Z Viper. Наразі у Польщі розміщені близько 5 тисяч американських військових.