Обвинувачений в організації вбивства «Сармата» прокоментував свій відпочинок біля моря

Бізнесмен з Дніпра Євген Бродський, який обвинувачується в організації вбивства ветерана АТО Віталія Олешко з позивним «Сармат», прокоментував свій відпочинок біля моря. Про це він розповів у коментарі hromadske.

За словами бізнесмена, він не розуміє, чому його відпустка викликав великий резонанс, так як відповідний дозвіл йому надав суду.

«Було звернення в суд, для оздоровлення та загартування дітей — у мене малолітня дитина. Літо. Це нормальне явище. Суд розглянув, все законно і дав на це дозвіл», — сказав Бродський, підкресливши, що він вважає себе невинним.

Бродський також додав, що вже більше року перебуває на нічному домашній арешт і нічого не порушує, при цьому свою невинність він має намір довести в суді.

Нагадаємо, що «Сармат» був застрелений 31 липня 2018 року на подвір’ї свого будинку-готелі в Бердянську. З’ясувалося, що вбивці ветерана АТО пересувалися на машині Госгеокадастра. Пізніше стало відомо, що суд заарештував підозрюваних у вбивстві «Сармата».

Напередодні Бердянський суд відпустив обвинуваченого Євгена Бродського на оздоровлення.