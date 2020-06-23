Надежность и комфорт: назвали лучшие автомобили для всей семьи

Выбирая авто для большой семьи, стоит обратить внимание как на необходимое количество мест для совместного путешествия, так и пространство для багажа. Вот только новые авто больших размеров не всем по карману. Как вариант – можно приобрести б/у. AUTO-Consulting составил список самых удачных семейных подержанных авто.

1.Citroen Grand C4 Picasso

Этот минивэн имеет футуристический ситроеновский дизайн, модные сегодня 3 ряда сидений и 7 посадочных мест. Лучший вариант – модели, начиная с 2016 года с экономичным дизельным мотором. Сегодня, такой семейный крейсер предлагают от $11 500.

2. KIA Sorento

В линейке силовых агрегатов KIA Sorento есть дизельный мотор. В свое время это был самый доступный на нашем рынке 7-местный SUV, который, к тому же имеет неплохую проходимость и богатую комплектацию.

3. Ford Grand Tourneo Connect

Этот семейный микроавтобус в пассажирской версии ценят за универсальность, вместительность, удобство использования и практичность. В зависимости от того, обычный это Tourneo или Grand, можно выбрать 5-ти или 7-местную версию. Grand – на 40 см длиннее. Дополнительное удобство дает сдвижная задняя дверь. Но в обоих случаях – это модели с 2016 года с экономичным 1,6 л дизельным мотором.

4. Hyundai H1

Этот семейный микроавтобус может быть 5- или 7-местным и предлагает все, что необходимо для совместных путешествий. Рекомендуются модели от 2015 года и младше, с тяговитым и экономичным 2,5-литровым дизелем.

5. Volkswagen Transporter

Хорошо «напакованный» Multivan далеко не каждому по карману, а вот пятилетний пассажирский Transporter на 7 мест вполне можно найти за разумные деньги.

6. Skoda Kodiaq

Первый внедорожник Skoda появился на рынке не так давно, но за это время он успел заслужить авторитет, благодаря своей надежности и универсальности. Ведь, в зависимости от комплектации, тут может быть 5 или 7 мест, 2 или 3 ряда сидений. Для бездорожья есть полный привод. Для любителей быстрой езды – версия RS. А для ценителей изысканного комфорта – премиальная комплектация L&K.

7. Peugeot Traveller

Рассказывая о семейных авто, нельзя обойти вниманием Peugeot Traveller. Peugeot Traveller более практичен, чем Н1. Тут может быть 8 мест и предлагается масса возможностей для трансформаций салона.

: sud.ua