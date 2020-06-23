Коронавірус у Києві: число померлих перевалило за сотню

У Києві на ранок 23 червня коронавірус забрав життя 101 жителя столиці. За останню добу померли 3 людини, повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.

За 22 червня коронавірусом захворів ще 61 житель столиці. Всього з початку пандемії хвороба вразила 4429 киян.

Серед захворілих 29 жінок у віці від 22 до 79 років, 28 чоловіків у віці від 24 до 88 років, 2 дівчинки віком 2 і 10 років та 2 хлопчики, яким 2 і 15 років.

В лікарні столиці госпіталізували 17 пацієнтів, інші знаходяться на самоізоляції.

Одужали за минулу добу 24 людини. Всього коронавірус перемогли 1415 жителів столиці.

Найбільше випадків захворювання виявили у Деснянському районі (13), Оболонському, Печерському та Дніпровському районах — по 8 випадків.