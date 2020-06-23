Бунт проти COVID-пацієнтів в харківській лікарні: з’явилася резонансна інформація про затриманого

У причетності до сутичок під чорнобильської лікарнею в Харкові, де блокували прийом хворих з COVID-19, правоохоронці підозрюють 68-річного мешканця Полтавської області.

У поліції відкрили кримінальні провадження за кількома статтями Кримінального кодексу. Першим підозрюваним став 68-річний житель міста Лубни, повідомили в обласному главку поліції.

Зараз чоловік перебуває в лікарні з гіпертонічним кризом. Біля його палати виставили конвой, передає NewsRoom.

У разі, якщо вина пенсіонера буде доведена, йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.