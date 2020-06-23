У Нижньогородській області жінку тримали під замком з кішками майже 30 років

Жителька Нижегородської області 26 років тримала свою дочку під замком і не випускала з дому. Мати хотіла уберегти дочку від можливих небезпек, однак тепер 42-річній жінці доведеться вчитися жити заново. Про це розповів голова адміністрації Арефинского сільради Василь Товарнов, передає РИА “Новости”.

Надія Бушуєва перетворилася в самітниці з-за гіперопіки матері, у жінки немає ні паспорта, ні освіти. Сусіди відзначали, що роками немиті жінки з ковтунами у волоссі живуть у занедбаному будинку в оточенні безлічі кішок.

“Це все почалося 26 років тому, коли дівчинка закінчила 8 класів. Мати, Тетяна Борисівна, стала її оберігати, стала тримати її вдома під замком. Вона ні працювати, ні вчитися нікуди не пішла. Але в іншому все було нормально“, – розповів глава адміністрації.

Товарнов підкреслив, що ситуація погіршилася, коли мати пішла на пенсію, жінка стала замкнутою і перестала йти на контакт.