Голос залишається з людиною: чому я не піду на цей плебісцит

Ніякої інтриги в майбутньому «обнулення» не залишилося. Навіть явка вже не важлива.

Моє рішення не брати участь у заході, спочатку намічений на 1 липня, а потім розтягнутому на цілий тиждень, — швидше емоційний, ніж розсудливе. Просто смертельно набридло. Який сенс грати в шахи з тим, хто, починаючи програвати, б’є тебе дошкою по голові? Причому з кожним разом все сильніше.

Знаю безліч гідних людей, які, чухаючи численні шрами від гри в демократію, все одно побредут на дільниці або зареєструються для голосування онлайн, щоб сказати поправок в Конституцію своє тверде «ні» (або «так» — парочка підтримують «обнулення» теж знайшлася). І головний аргумент чула не раз. Мовляв, щоб потім, коли онуки спитають, як же ви, предки, дійшли до життя такого, можна було відповісти: «Я зробив, що міг. Не сидів на дивані, не віддав свій голос без боротьби, а бюлетень — на наругу».

Поважаю таку позицію, сама була в лавах цих принципових громадян довгі роки. Я ходила не голосувати за Путіна і за Медведєва. Живучи в Петербурзі, йшла на вибори, щоб не голосувати за Яковлєва, Матвієнко і Полтавченко. Переїхавши до Москви, не голосувала за Собяніна. Я не віддала свій голос і свій бюлетень жодному з тих, хто сьогодні сидить у Держдумі. Якщо мої онуки спитають: «Тобі що, більше не було чого робити всі ці чверть століття? Чому ти відразу не зрозуміла, що безглуздо грати з шулерами?» — я, звичайно, знайду, що їм відповісти.

Наприклад, що 25 років тому, коли Яковлєв в Петербурзі обійшов Собчака у другому турі лише на 1,73% голосів, це було схоже на вибори. Мені навіть здається, що саме тоді Путін, як глава передвиборного штабу Собчака, був сильно травмований подією і дав собі слово більше ніколи не пускати електоральну ситуацію на самоплив. 146 чуровских відсотків, «болотні справи», кримінальні та адміністративні арешти неугодних кандидатів — це все наслідки тієї страшної психотравми…

А вже облаштування плебісциту за Конституцією без відеокамер, незалежних спостерігачів, журналістів і навіть, здається, без паспортів, але з дозволом голосувати в тому самому місці, де спіткає тебе виборча урна — вдома, у дворі, в інтернеті, в «швидкій» по дорозі в коронавирусную лікарню — звело до нуля будь-яку спробу хоч якось вплинути на ситуацію. Так чого даремно енергію витрачати?

Плюс до того я ні краплі не вірю, що росіяни перестали заражатися коронавірусом, лише б не пропустити опитування щодо поправок до Конституції. Навіть обережні функціонери ВООЗ дивуються, наскільки нестандартно розвивається пандемія в Росії: не встигли піднятися на плато, як стрімко з нього скотилися відразу після призначення дати голосування. Йти на виборчі дільниці, щоб написати в бюлетені «ні», свідомо знаючи, що це ні на що не вплине, і при цьому ще наражатися на небезпеку заразитися — зовсім вже мазохізм.

Брошурки з новим Основним законом давно продаються в книжкових магазинах. Сам гарант заявив, що поправки до Конституції підтримує абсолютна більшість росіян». Хоча звідки він знає — ми ж ще не проголосували? Але мені риторичні запитання на цю тему ставити теж набридло. Отримав Путін це знання зверху, або знизу доповіли — різниці немає.

Відносна неясність поки зберігається тільки в питанні явки. Аналітики сперечаються, яка Кремлю вигідніше: маленька чи велика? Але введення електронного голосування обнулив і цю інтригу. Прийде на дільниці мало народу — дізнаємося, що абсолютна більшість проголосувала онлайн, і правильно: це мудра громадянська позиція в епоху ще не переможеного коронавіруса. Прийде багато — теж добре, буде на телеекранах красива картинка всенародного схвалення обнулення.

Навіщо тоді, питається, ажіотажна агітація (яку офіційно називають «інформуванням») з кожного праски? Навіщо дисконтні сертифікати виборцям, більше схожі на підкуп? Все просто: потрібно освоювати кошти — в тому числі і виділені на «доленосний» плебісцит.

Хоча виловлений в Мережі анекдот про ворону і лисицю, на мій смак, дуже дохідливо пояснює діапазон майбутнього голосування. Лисиця запитує: «Ворона, ти за поправки до Конституції?» Ворона: «Так!» Сир випав. Ворона думає: «Ось я дура! Треба було сказати — ні!»

В такій патовій ситуації мій вибір — ніяк не брати участь в процесі обнулення країни. Нехай собі влада проводить голосовалку, результатами якої, підозрюю, не повірять ні в Росії, ні в світі, ні в Кремлі, ні в Цвк. Легітимності режиму це не додасть. А ось розлючених бюджетників, яких сьогодні, судячи з численних постів в соцмережах, женуть на голосування правдами і неправдами, додасться точно. Рано чи пізно ці перенесені приниження розбурхаються. І тоді шахова дошка стане дубиною в руках інших гравців.