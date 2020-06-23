Акциз скасують, але це не все: автомобілістам в Україні готують два «сюрпризу»

Нардепи пропонують повністю скасувати акциз на всі авто, але планують повернути схему техогляду приватного автотранспорту та істотне розширення «податку на розкіш».

Як повідомляє «Апостроф», на офіційному сайті Верховної Ради вже доступні для ознайомлення три законопроекти, що стосуються розмитнення автомобілів.

Акциз пропонують скасувати на всі легкові і вантажні автомобілі, кузови до них, мотоцикли, причепи і напівпричепи. Причому як на нові, так і колишні у вживанні незалежно від віку.

Техогляд буде стосуватися всіх автомобілів до 2005 року випуску, його потрібно проходити при реєстрації, а потім раз в два роки.

Вважати «розкішними» пропонують весь транспорт у віці до восьми років включно та ринковою вартістю понад 200 розмірів мінімальної заробітної плати (у наступному році це буде 1 047 600 грн. Або 39 000 доларів). Для авто від 5 до 8 років пропонують застосовувати коефіцієнт 0,5.

Нардепи хочуть розширити норми «податку на розкіш», пропонується розширити його норми на мотоцикли і навіть водний транспорт.

Ставку «податку на розкіш» також пропонується дещо переглянути. Зараз вона становить 25 000 гривень, а законопроект пропонує її підняти до 6 розмірів мінімальної заробітної плати (31 428 грн.)

Також законопроектом передбачено пільги при розмитненні автомобілів для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок бойових дій. Вони зможуть без сплати ПДВ (тобто тільки із сплатою ввізного мита) розмитнити один недорогий автомобіль (якщо його розмитнення коштує менше 225 000 грн).

Протягом 180 днів з дня прийняття Закону «евробляхерам» можна буде розмитнити автомобілі, ввезені на територію України без штрафних санкцій.