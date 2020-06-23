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Українці боятися довгих споживчих кредитів

23.06.2020

Споживчі кредити клієнти готові брати тільки на короткі терміни.

Про це банкіри розповіли під час круглого столу на тему «Споживкредити на карантині: що, почому і кому», організованого онлайн «Фінансовим клубом».

«Ринок на 80% – це ринок споживчого (беззаставного. – Ред.) кредитування. А якщо подивитися на кредити до одного року, то це половина ринку. Того попиту на довгі споживчі кредити ми не відчуваємо, і в нас немає необхідності пропонувати клієнтам довгі кредити», – сказав заступник голови правління Банку Форвард Андрій Прус.

Голова правління Ідея Банку Михайло Власенко каже, що кілька років тому вони запустили продукти з довгим терміном погашення до трьох-п’яти років, але середній термін погашення становив всього два роки і три місяці.

«Певна річ, що такі кредити погашалися швидше, але менша щомісячна сума погашення кредиту знижувала навантаження на клієнта і створювала йому комфорт і бажання користуватися споживчими кредитами», – пояснив Михайло Власенко.

Андрій Прус вважає, що зараз українці перевели погляд з кеш-кредитів на кредитні картки.

«Зараз просто феномен за кредитними картками. Дуже виріс попит. Головний функціонал кредитних карток полягає у грейс-періоді, плюс кешбек. Картки якісному клієнту дозволяють використовувати їх собі на благо. А відсотки, які банк заробляє за кредитними картками, завжди були нижче, ніж у кредитах готівкою», – пояснив він зростання інтересу клієнтів.

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