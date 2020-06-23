Обвал житлового будинку в Одесі: момент події потрапив на відео

Момент обвалу частини житлового будинку по вулиці Ясній в Одесі 10 червня потрапив в об’єктиви двох камер зовнішнього спостереження. Відеозапис оприлюднила депутат Одеської міськради Наталія Данилко, зазначивши при цьому, що отримала черговий тривожний дзвінок від мешканців: на вцілілому фасаді будівлі з’явилися нові тріщини. Це може свідчити про тенденції подальшого обвалення. До такого висновку прийшли, зокрема, і фахівці.

Нагадаємо, в результаті обвалу отримав травми чоловік. Інші мешканці вціліли по чистій випадковості: багатьох не було вдома, до того ж в обвалі правом «стояку» розташовувалися не спальні, а в основному кухні і ванні кімнати.

Залишилися без даху над головою люди обурені спокійною реакцією місцевої влади на це ЧП. Мешканці будинку на вулиці Ясній неодноразово зверталися в різні структури ЖКГ.

У мерії стверджують, що обвалення сталося через незаконного ремонту квартири на четвертому поверсі. Нібито власники знесли несучі стіни і посилили міжповерхові перекриття, затока дерев’яні конструкції бетоном.

На думку громадських діячів, обвал стався через грунтових вод, «видушених» новобудовами.

Тим часом в історичній частині Одеси сталося обвалення в ще одному житловому будинку, по вулиці Манежній, 34. Звалилися перекриття, завалило квартиру, власник якої на той момент був відсутній. За словами мешканців, приблизно півроку тому в будинку прорвало опалювальну трубу, розташовану на горищі. В результаті відбувалося систематичне підтоплення квартир. Як стверджують мешканці, вони зверталися в комунальні служби міста, але належної реакції не послідувало.