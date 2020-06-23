Компанія Google запускає нову соціальну мережу

Компанія Google запустила новий сервіс – соціальну мережу під назвою Keen. Фактично, це аналог соціального сервісу Pinterest, тільки з підключенням штучного інтелекту, повідомляється в офіційному блозі компанії.

«Ми створили новий експеримент під назвою Keen в рамках Area 120, семінару Google за експериментальними проектами», — йдеться в повідомленні.

У соціальній мережі Keen саме штучний інтелект шукає для користувача цікавий контент на основі заздалегідь обраної людиною певної тематики і побажань.

Розробники нового експериментального сервісу пояснили, що так Google прагне створити альтернативу «бездумного» перегляду онлайн-каналів і надати користувачеві тільки потрібну йому інформацію.