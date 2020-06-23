В Україні почали розслідувати смерті лікарів, які боролися з COVID-19

В Україні розпочали епідеміологічні розслідування смерті лікарів, які працювали з хворими на COVID-19.

Про це доповіли президенту України Володимирові Зеленському під час наради щодо запобігання поширенню коронавірусу.

Зазначається, що після встановлення причини смерті цих лікарів можна буде почати надавати їхнім родинам страхові виплати.

«Маємо рухатися зі страховими виплатами швидше, ніж COVID-19. І це стосується не лише тих, хто втратив близьких через бій з пандемією, але й лікарів, які пожертвували своїм здоров ям», — розповів Зеленський.