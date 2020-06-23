Всеросійський перепис населення запропонували провести у квітні 2021 року

Всеросійський перепис населення запропоновано провести у квітні 2021 року, повідомив “Інтерфаксу” джерело в фінансово-економічному блоці уряду, знайомий з проектом постанови про перенесення строків перепису. Зараз проект знаходиться на міжвідомчому узгодженні.

За його словами, згідно з проектом постанови, яке розсилало Мінекономрозвитку (але по суті готував Росстат), пропонується внести зміни в постанову уряду РФ від 7 грудня 2019 р. № 1608 “Про організації Всеросійської перепису населення 2020 року” (у ньому прописувалися колишні терміни перепису з 1 по 31 жовтня 2020 р.) і ряд інших розпоряджень, спрямовані на перенесення терміну проведення перепису населення на квітень 2021 р.

В Росстату не стали коментувати свої пропозиції щодо нових термінів перепису, зазначивши, що рішення буде приймати уряд.

За словами джерела, зараз з Мінфіном узгоджується питання про механізми переносу бюджетного фінансування основних витрат на перепис з 2020 на 2021 рік.

Згідно з пояснювальною запискою, за його словами, витрати на проведення Всеросійської перепису населення з урахуванням строків її проведення складають у 2020-2022 роках 29,06 млрд рублів, у тому числі в 2020 році – 12,9 млрд рублів, у 2021 році – 15,2 млрд рублів, в 2022 році – 895 млн рублів.

Росстат на початку квітня через коронавіруса запропонував перенести проведення Всеросійської перепису населення з 2020 року на 2021 рік.

Основний етап Всеросійської перепису населення за попереднім планом повинен був пройти з 1 по 31 жовтня 2020 року, а для віддалених і важкодоступних районів Росії перепис повинна була початися взагалі 1 квітня, але коронавірус поставив хрест на її проведення в поточному році.

Всеросійський перепис населення планується провести з широким застосуванням цифрових технологій. Головним нововведенням стане можливість пройти її самостійного на порталі держпослуг. Під час обходу житлових приміщень переписувачі будуть використовувати планшети російського виробництва зі спеціальним програмним забезпеченням. Також взяти участь у перепису можна буде на стаціонарних ділянках, у тому числі багатофункціональних центрах надання державних та муніципальних послуг “Мої документи”.

Загальний бюджет Всеросійської перепису населення оцінювався раніше Росстатом в обсязі близько 33 млрд рублів – на всі роки та заходи щодо підготовки, проведення, підрахунку та опублікування результатів перепису, у тому числі половина усіх витрат – це фонд оплати праці переписувачів.