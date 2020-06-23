Віталій Козловський планує одружитися

Так, сьогодні відомий український співак Віталій Козловський перебуває у серйозних стосунках.

Під час свого інтерв’ю для Каті Осадчої чоловік заявив, що задумався про одруження. Віталій зазначив, що самоізоляцію проводив разом з родичами та його дівчиною, яка допомогла йому нарешті навести лад в його будинку.

Однак, незважаючи на приємні “канікули” Козловський поскаржився на нестачу грошей. Попри усе, обраниця завжди були поруч та допомагала співаку справитися зі стресом.

Досі невідомо, з ким саме зустрічається знаменитість, однак карантин та щоденне перебування вдома допомогли йому зрозуміти, що це та сама дівчина, яку він шукав усе життя. Коли Катя Осадча запитала у чоловіка, чи планує він одружиться з нею, Віталій відповів, що неодноразово задумався над цим.

: wona.com.ua

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