Патриаршья застереження

Святіший Патріарх Московський і Всієї Русі Кирил ПРИВІТАВ нас усіх — і свою паству, і атеїстів, на зразок мене — з днем 22 червня!

Будемо поблажливі, він, напевно, обмовився. Він не хотів образити почуття ветеранів, на що є стаття КК, він не хотів реабілітувати нацизм, на що теж є стаття, вже більш серйозна. Іншого б за це залучили, його не будуть. І добре, що не будуть. Погано, що інших приваблюють.

Але Фрейд у книзі «Психопатологія повсякденного життя» показав, що несвідоме досить часто проривається саме застереження, описки та інших дрібних події. НКВС до таких речей ставилося більш, ніж серйозно — за помилку чи похибку про товариша Сталіна, так і про інших вождях, могли і розстріляти, а вже посадити — без питання. Пропустив букву «р» у слові Сталінград, значить, не любиш Батька Народів, а якщо не любиш, значить, злоумышляешь проти нього. До речі, за класикою, людина не помічає свого застереження, якщо за нею стоїть несвідоме, і часто потім не може повірити, що допустив її. Цікаво, Патріарх зрозумів, що сказав?

Прямі висновки по одній застереження робити, звичайно, не можна. Не думаю, щоб Патріарх, дійсно, вважав 22 червня святковою датою, гідною привітання. Але загальне ставлення наших еліт до війни тут, по-моєму, проявляється.

За чотири роки війни було все — подвиги, боягузтво, любов, шлюби, зради, народження дітей. Але головне — смерть. Кожен день — тисячі, а іноді й десятки тисяч смертей. І супроводжували смерть поранення, перетворення здорових людей до інвалідів — безруких, безногого, сліпих. Ось це, а не життя, яка триває завжди в будь-яких умовах, і навіть не подвиги було головним — смерть і страждання. Тому і свято, доки за неї не взялася нинішня влада, був «зі сльозами на очах», тому і ветеранів трясло від того, що потім стало називатися победобесием.

Але для нашого начальства війна — це інше. Це процес перетворення СРСР у другу, а в чомусь- і в першу державу світу. Це розділ планети, це наші протекторати в Європі. Це потім вже, наше протистояння з Америкою в Кореї, у В’єтнамі і скрізь. Це маріонетковий «рух за мир», це «соціалістичний вибір» в Африці, це прогресивні терористичні угруповання, лідери яких навчалися у нас на Ленінградському проспекті. І ось це наше керівництво, сподіваюся, не може, але дуже хоче повторити.

Якби Гітлер не напав 22 червня, все було б інакше, навіть якщо б на Німеччину потім напав Сталін. В оборонній війні, у війні з чужоземним загарбником на нашій стороні була абсолютна моральна правота, яка усвідомлювалася і нашими людьми, і всім світом, яка потім довго стосувалася б на дії СРСР, не мали вже ніякого відношення до декларировавшимся під час війни ідеалам. Агресія, пригнічення свободи, територіальні захоплення СРСР виправдовувалися і досі виправдовуються тієї, безумовною, моральної правотою нашого народу. Для тих, хто сьогодні влаштовує цю огидну танець на кістках, обесценивающую День Перемоги — найкращу дату нашої історії — смерть і страждання співгромадян не здаються занадто дорогою ціною за імперську велич. Так їм і зараз життя не важливі, інакше не влаштовували б вони цей самий Парад і голосування не піке пандемії.

Це для нас 22 червня — день скорботи. Але не для них.