В ОРДО десятки нових заражених коронавірусом: «Моз ДНР» озвучив деталі

Згідно з дослідженнями, проведеними 22 червня, виявлено 26 випадків захворювання COVID-19. Станом на 10:00 23 червня всього зафіксовано 1029 підтверджених випадки інфекції COVID-19 на території ОРДО.

Про це повідомляє «Моз ДНР».

Наголошується, що всі випадки коронавирусной інфекції у осіб, контактних з хворими раніше, серед них 7 медичних працівників та 1 дитина, контактний з батьками. За добу двічі з негативним тестом виписано — 12.

Крім того, зареєстровано 1 летальний випадок — чоловік у віці 66 років.

Всього станом на 10:00 23 червня зареєстрованих і підтверджених випадків інфекції COVID-19 на території ОРДО — 1029:

на лікуванні — 676 пацієнтів,

виписано — 290 осіб,

летальних випадків — 63.