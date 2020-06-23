“Нафтогаз” вирішив не виплачувати дивіденди “Укртранснафти”

НАК «Нафтогаз України» вирішив не здійснювати виплату дивідендів своїм 100% дочірньої структури АКЦІОНЕРНОГО товариства «Укртранснафта» і направити весь чистий прибуток за 2019 р. на її розвиток.

Про це повідомляє enkorr з посиланням на рішення Наку як одноосібного акціонера «Укртранснафти» від 16 червня, копія якого оприлюднена на сайті транспортної монополії.

«Затвердити такий розподіл чистого прибутку за 2019 р.: 100% чистого прибутку, яка склала 779 943 000 грн, направити на розвиток товариства («Укртранснафти» — прим. ред.), зокрема, на відновлення та реконструкцію об’єктів трубопровідного транспорту, в тому числі державного майна, яке не підлягає приватизації», — йдеться в рішенні акціонера.

Це перший відомий випадок, коли «Нафтогаз» відмовився від виплати йому частини чистого прибутку за 2011 р.

Тільки за останні чотири роки (з 2015 по 2019 рр..) «Укртранснафта» виплатила 7,5 млрд грн дивідендів. Рекордні виплати припали на 2017 р., коли компанія виплатила акціонеру сумарно 4,2 млрд грн. Тоді НАКу були виплачені дивиднеды не тільки за 2016 р., але і за попередні періоди.