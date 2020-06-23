Сім’я заступника голови Нацполиции Коваля володіє майном вартістю понад 30 млн

Сім’я першого заступника голови Нацполиции і керівника слідчо-оперативної групи з розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета Євгена Коваля володіє земельними ділянками та нерухомістю більш ніж мільйон доларів, але її члени не мають офіційних підтверджень заробітків порівнянних з цією сумою.

Зокрема, мова йде про земельні ділянки в курортних Карпатах – в селі Пилипець та Річка, а також під Києвом – у Процеві, Кийлові, Хотянівці, Нижній Дубечне і Новосілках.

Так, тільки в Карпатах у родичів Євгена Коваля майна більш ніж на мільйон доларів – понад 5 з половиною гектарів у селі Річка і ще 2,4 гектара в Пилипці, де, ймовірно, будується база відпочинку. Вся земля оформлена на батька першого заступника голови Нацполиции – Олександра Коваля, повідомляють журналісти.

Восени “Слидство.Інфо” після призначення Коваля на керівну посаду в Нацполиции розповіло про майно батька в Карпатах. Тоді їм вдалося зафіксувати, що на ділянці в Пилипці ведеться активне будівництво і облаштування території.

На новому відео помітно, що в березні більшість будинків були вже готові. І якщо раніше за документами в експлуатацію було введено 4 котеджу, то зараз додалося ще 2 і СПА 671 квадратний метр.

Також члени сім’ї Коваля є власниками ділянки площею більше гектара в Кийлові – мальовничій місцевості вздовж Дніпра, де сотка землі стартує з позначки в 26 000 гривень.

Поруч у Процеві у їх власності ще 5 ділянок площею 64 сотки (з мінімальною вартістю в 15 тисяч гривень за сотку).

11 соток під новим котеджем в Хотянівці, що поруч з Вишгородом, у власності чоловіка рідної сестри першого заступника голови Нацполиции. Також він, згідно реєстру прав на нерухомість, значиться власником більше 7 гектарів в Новосілках, де вартість сотки стартує від 30 тисяч гривень.

За інформацією журналістів Bihus.Info офіційні доходи членів сім’ї поліцейського в рази менше вартості вищезазначених активів. Наприклад, Катерина Крету – сестра Коваля, яка раніше працювала в податковій Вишгорода, у представленої в 2019 році декларації, відзвітувала про 420 тисяч гривень річного доходу на двох з чоловіком. Зате не вказала численне майно, оформлене на неї і чоловіка. Від будь-яких коментарів жінка відмовилася.

Самого Євгена Коваля, в декларації якого з нерухомості тільки дві квартири в столиці і дві ділянки під Києвом, журналісти Bihus.Info зустріли під час посадки в елітний позашляховик Toyota Land Cruiser 200 Executive Lounge. Таке авто зараз коштує близько двох мільйонів гривень. Ця машина відсутня в декларації поліцейського. Сам він заявив, що вона є службовою.

Теза про те, що подібні автомобілі передавалися американською стороною Національної поліції в якості допомоги озвучив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Журналісти Bihus.Info помітили ще дві машини, які ймовірно обслуговують першого заступника голови Нацполиции і його сім’ю. Їх теж немає в декларації Коваля, де вказані тільки ВАЗ 2113 у власності і два Рендж Ровера в користуванні, з яких один записаний на батька.

Євген Коваль призначений на посаду у вересні 2019-го року. До цього три роки очолював Департамент внутрішньої безпеки Нацполиции, а його загальний стаж роботи в правоохоронних органах перевищує 23 роки.