Саакашвілі попередив, що вже до кінця літа Україна може залишитися без залізниці

Сьогодні Верховний суд прийняв катастрофічне рішення, визнавши Укрзалізницю спадкоємцем всіх боргів, що залишилися у неї на окупованих територіях.

Провели спільне засідання з наглядовою радою Укрзалізниці, і я йду звідси з тяжким враженням.

Про такому почутті повідомив близько години тому у Фейсбуці голова Виконавчого комітету Нацради реформ України, екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі.

Якщо ситуація, яка повністю пущена на самоплив, триватиме максимум до кінця літа Україна залишиться без залізниці. Практично у Укрзалізниці немає діючого керівника, і фактично з-за багатьох інших проблем, незважаючи на старання борда, вона кинута напризволяще.

Необхідно терміново прийняти цілий ряд рішучих заходів, які я виклав, а незабаром представлю в письмовому вигляді.

Крім цього сьогодні Верховний суд прийняв катастрофічне рішення, визнавши Укрзалізницю спадкоємцем всіх боргів, що залишилися у неї на окупованих територіях.

Тобто Верховний суд прийняв пряме рішення, яке, по-перше, влаштовує окупантів і сепаратистів, а по-друге, просто пограбує бюджет країни і залізниці.

Мене дійсно цікавить, це Верховного суду України або Верховного суду ДНР!?

Чому ці судді там думають і скільки ми повинні терпіти цей суддівське свавілля?