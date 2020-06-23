Заступник Кличка В’ячеслав Непоп проходить по кримінальній справі про крадіжку квартир АТОшников

Державне бюро розслідувань разом з Національною поліцією України з 2019 року веде кримінальне провадження №62019100000000781 по злочину посадових осіб Київської міськадміністрації і КП «Житлоінвестбуд-УКБ».

Воно присвячене тяжких наслідків, які були завдані посадовими особами двох структур під час виконання своїх службових обов’язків.

У кримінальній справі фігурує заступник голови Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка — В’ячеслав Непоп. Саме він до серпня 2018 року був директором комунального підприємства «Житлоінвестбуд-УКБ».

Непоп з подільниками з КМДА і «Житлоінвестбуд-УКБ» здійснили перепродаж квартир у будинку, який будувався для ветеранів АТО і малозабезпечених сімей. В результаті чого було вкрадено близько $7 млн.

Непоп відхрещувався від причетності до даної схемою і валив все на свого помічника:

«У мене був помічник, який займався роботою благодійного фонду. У минулому році він був звільнений з роботи за систематичні прогули. Тоді він вирішив звести рахунки і, на жаль, вибрав для цього громадська рада при КМДА. Пише кляузи, намагається знайти союзників і «управу». Зараз він гастролює по редакціях і розповідає цю історію про «будинок для АТОшников», земля під який було відведено в 2004 році. При цьому показує якісь ксерокопії довоєнного періоду, коли ні окупації, ні поняття АТО навіть не існувало».

Але в кінці 2019 року ДБР викликало В’ячеслава Непопа на допит в якості свідка по вищевказаній кримінальній виробництва, яке кваліфікується відповідно до ч. 2 ст. 364 КК України:

«Зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб».

Раніше в ЗМІ повідомляли, що одночасно три найбільші будівельні компанії в Україні потрапили в скандал:

Київміськбуд;

Житлоінвестбуд-УКБ;

Спецжитлофонд.

Схемою керували чиновники Київської міськадміністрації, які курують роботу київських комунальних будівельних компаній, і змогли вивести як мінімум один мільярд гривень. Два з цих підприємств є 100% комунальною власністю територіальної громади Києва, а в третій компанії Київраді належить 80% акцій.

КП «Житлоінвестбуд-УКБ» раніше фігурував у кримінальній справі, згідно з яким його керівник — В’ячеслав Непоп, привласнив гроші з бюджету. Тоді мова йшла про 3,6 млн гривень, які передбачалися на реконструкцію стадіону школи №275 по просп. Маяковського, 3Г в Деснянському районі Києва. Гроші вивели через сумнівний тендер, а робота належним чином так і не була зроблена.

У 2015 році Непоп і його КП «Житлоивестбуд-УКБ» засвітилися у скандалі щодо будівництва веломаршруту «житловий масив Троєщина — Європейська площа». Прокрутили класичну аферу через тендер. Прокуратура припускала, що КП «Житлоивестбуд-УКБ» тоді присвоїло частину грошей — це 40 млн бюджетних гривень. Якщо ДБР та Національна поліція доведе справу до кінця, то Непоп відправитися за ґрати разом з іншими учасниками схеми.

Андрій Пшеничний для сайту dubinsky.pro