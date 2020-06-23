РПЦ схильна прославляти страждання і мучеництво

Виступаючи на відкритті храму Збройних сил, тов. Гундяєв, з 2009 року текст посаду начальника Руської православної церкви, привітав присутніх з річницею нападу гітлерівської Німеччини на Радянський Союз.

Його співгромадяни, психіка яких надломена довгої самоізоляцією та приготуваннями до майбутніх вірнопідданських діянням, відгукнулися критичними і здивованими постами. Я боюся виглядати дивно на цьому тлі, але те, що трапилося, мене анітрохи не дивує.

По-перше, Російська православна церква історично схильна прославляти страждання і мучеництво — і в цьому контексті початок низки страшних випробувань, що випали на долю нашої Батьківщини, безсумнівно повинно сприйматися як особливе благословення. Не будемо забувати, що покликаний раніше в цьому році до Господа батько Ст. Чаплін казав, що війни надсилаються в науку людям, і що «боязнь того, що з волі Божої, або, принаймні, за попущенням Божим знищується або буде знищуватися велика кількість людей — це вигадка так званого гуманізму». Крім того, війна, що важливо, привела так чи інакше до відновлення тієї посади, яку він займає з чималою вигодою для себе тов. Гундяєв, і тому його ставлення до її початку як до свята зовсім не виглядає ірраціональною.

По-друге, треба мати на увазі й інший важливий аспект. Нещодавно безпосередній начальник сьогоднішнього доповідача, президент Ст. Путін, повідомив про те, що в разі початку нової війни росіяни як мученики потраплять прямо в рай. Очевидно, що активно подчеркиваемое правонаступництво Російської Федерації і Радянського Союзу не залишає сумнівів у тому, що саме туди переселилося переважна більшість загиблих у страшні роки війни (ймовірно, за винятком належали до інших конфесій) десятків мільйонів людей. Що, судячи з нинішнім пророцтва, зовсім навіть непогано (напевно, так можна прочитати і ті рядки недавньої путінської статті, в яких мало не з захопленням повідомляється про те, що втрати Радянського Союзу опинилися в рази більше британських або американських).

Так що, хоча ставитися до почутого можна по-різному, вважати це чимось нелогічним або несподіваним я б не став.