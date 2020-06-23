У Кривому Розі знайшли схрон зі зброєю, викраденим з зони ООС

У Кривому Розі Дніпропетровської області СБУ виявила великий схованку зі зброєю та боєприпасами.

Встановлено, що зброю було вивезено із зони бойових дій, а продати арсенал криворізькі «бізнесмени» збиралися місцевого криміналітету.

На зброю поліція і СБУ натрапили, коли проводили обшук у раніше судимого 39-річного жителя Кривого Рогу. Тайник був влаштований в звичайній міській квартирі. У просторі під дерев’яною підлогою були заховані два ручних протитанкових гранатомети РПГ-18 і РПГ-22, дві гранати РГД-5, револьвер, обріз гвинтівки Мосіна, понад 800 патронів, тротилова шашка з детонатором і димові шашки.

Вилучена зброя та боєприпаси направлені на експертизу. Викритих двох мешканців Кривого Рогу чекає суд. Слідство з’ясовує спільників затриманих в зоні ООВ, які постачали криворіжців гранатометами, вибухівкою і боєприпасами.