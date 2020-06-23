Таких випадків, як згвалтування в Кагарлику, у нас тисячі, якщо не десятки тисяч, — адвокат Олена Сотник

Український юрист і політик, колишній народний депутат Олена Сотник офіційно стала адвокатом зґвалтованої поліцейськими в Кагарлику 26-річної жінки. Що саме спонукало його прийняти таке рішення, Олена пояснила на своїй сторінці в Facebook.

«Я зрозуміла, що вистачить сидіти на дивані і розповідати, які жахи відбуваються в країні: потрібно йти і допомагати шукати правосуддя і покарання! — написала Олена Сотник. — Сьогодні це питання фізичного виживання Неллі і її сім’ї. А ще, це важливо для сотень тисяч інших жертв поліцейських, які зі страху бути побитими, убитими або незаконно звинуваченими, прямо зараз сидять у себе в будинках і трясуться від страху, щоб завтра черговий «опер» з району не вирішив вибити з них показання або повісити злочин, заради «показників», — написала Олена Сотник в Facebook.





