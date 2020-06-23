Стихія дісталася Закарпаття: в регіоні почалося підтоплення населених пунктів

У Закарпатській області йдуть під воду вдома, з гір сходять селеві потоки. Особливо постраждав від стихії Рахівський район.

Як повідомляє ГУ ДСНС України в Закарпатській області, в смт Ясіня підтопило 10 дворів і 40 підвальних приміщень, також стався перелив довжиною 70 метрів через автодорогу.

За інформацією видання «Mukachevo.net» річка Тиса вийшла з берегів, а з гір сходять селеві потоки.

Затопило також дорогу між Закарпаттям та Івано-Франківському: у двох місцях вона зруйнована і заблокована. Великогабаритні транспортні засоби проїхати по трасі поки не можуть.





ДСНС також попереджає, що 23-25 червня очікується високий дощовий паводок у Чернівецькій, Івано-Франківській та Львівській областях. Можливі значні місцеві і схильні стоки, в гірських районах можуть утворитися селеві потоки.