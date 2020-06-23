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Заступник Єрмака став «інвестиційної нянькою» для канадської Black Iron

23.06.2020

Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква став інвестиційної нянею для канадської гірничорудної компанії Black Iron, яка займається проектом по створенню нового залізорудного виробництва в Кривому Розі.

Про це йдеться в заяві компанії, пише Інтерфакс-Україна.

Генеральний директор Black Iron Метт Сімпсон зазначив, що «сильна і послідовна підтримка президентом Зеленським проекту Black Iron дуже важлива, оскільки вона дає компанії та її інвесторам упевненість у тому, що Шимановський проект вчасно отримає необхідні землі і дозволи для будівництва».

Сімпсон також заявив, що заступник глави Офісу президента Ігор Жовква «взяв на себе відповідальність, щоб стати «інвестиційної нянькою» для Black Iron — офіційної роллю, створеної урядом України для підтримки іноземних інвесторів, щоб особисто забезпечити виконання всіх завдань, що потребують підтримки з боку уряду».

За його словами, проект компанії Black Iron розглядається різними відомствами як пріоритетний.

Black Iron продовжує переговори з потенційними інвесторами, які виявляють великий інтерес до можливості фінансування значної суми в розмірі $452 млн, необхідної для будівництва першої черги Шимановського залізорудної проекту в обмін на забезпечення прав на залізорудну продукцію в обсязі до 4 млн тонн на рік.

Термін окупності проекту оцінюється в 2,9 років, запаси сировини – 411 млн тонн, термін служби проекту – 17 років. Собівартість виробництва 1 тонни ЗРС – $32,63.

Black Iron у жовтні 2010 року придбала у Geo Alliance Group Limited інвестиційної групи EastOne українського бізнесмена Віктора Пінчука кіпрську «дочку» Geo-Alliance Ore East Limited разом з ліцензіями за $13 млн, потім перейменувавши її в BKI Cyprus. Основні активи — 99% — у ТОВ «Шимановського Стіл» і «Зеленовское Стіл» (обидва — Дніпро). Розширення підприємства до 8 млн тонн на рік оцінюється в $364 млн.

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У липні 2013 року після низки проблем з реалізацією проекту Black Iron повідомила про угоду з найбільшої української гірничо-металургійної групи «Метінвест» з розвитку своїх залізорудних активів. Metinvest B. V. заплатила Black Iron Inc. $20 млн і придбала 49% в BKI Cyprus. Проте пізніше «Метінвест» вийшов з проекту.

На початку 2019 року Black Iron оголосила про підписання незобов’язуючої меморандуму про взаєморозуміння (MOU) з дочірньою компанією Glencore plc про проведення переговорів про будівництво підприємства по випуску концентрату на Шиманівському родовищі, згідно з яким Glencore за рахунок входу в капітал може забезпечити $180 млн, або 40% необхідних для першої черги будівництва.

 

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