У Києві затримали провокаторів, що знімалися в сюжетах пропагандистів і закликали до поділу України

Служба безпеки України викрила в Києві проросійських провокаторів, які закликали до поділу країни і брали участь у сюжетах пропагандистських телеканалів.

Про це інформує прес-центр СБУ.

За версією слідства, провокатори, серед яких один громадянин Росії, знімали сепаратистські матеріали, а потім розповсюджували їх в Мережі.

Пропагандисти, зокрема, агітували за порушення територіальної цілісності України та створення на території окремих регіонів псевдореспублик. Експертиза СБУ показала, що всі ці заклики містяться в знятих провокаторами відео.

Крім того, під час обшуку за місцем проживання затриманих правоохоронці виявили антиукраїнські матеріали, сценарії та звіти про антиукраїнські інформаційні кампанії, а також гроші, які їм платили спонсори з РФ. Також у зловмисників зберігалася заборонена література та пам’ятні нагороди Московського вищого військового командного училища.

За даним фактом слідчі СБУ відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 110 ККУ (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України). Організатору групи і його спільникові оголошено про підозру. Їм загрожує від трьох до п’яти років в’язниці.