Названы напитки, которыми нельзя утолять жажду: будет поражение почек и обезвоживание

Ученые рассказали, что некоторые напитки нельзя пить в жару

Ученые назвали напитки, которыми ни в коем случае нельзя утолять жажду в жаркое время. Речь идет о всевозможных сладких напитках – от газировки, кофе с сахаром до фруктового сока, в который часто щедро добавляют глюкозу.

Исследователи из США пришли к выводу, что злоупотребление такими напитками может привести к тому, что обезвоживание организма усилится, а работа почек будет нарушена. Результаты экспериментов были опубликованы в научном журнале American Journal of Physiology.

Так, после ряда тестов выяснилось, что группа, употреблявшая напитки с добавлением фруктозы и глюкозы, страдала от обезвоживания и поражения почек.

Кроме того, увлечение сладкими напитками может привести к еще одной серьезной проблеме нашего времени – ожирению.

: rbc.ua