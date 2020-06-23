У Сочі затримали виступили проти поправок до Конституції літніх пікетниць

У Сочі двох літніх жінок затримали поліцейські за проведення одиночних пікетів. Як розповіла кореспонденту «Росбалта» очевидиця подій, редактор відеоканалу «Сочинська комуна» Анна Колмагорцева, пенсіонерок звинуватили у скоєнні адміністративного правопорушення.

За словами Ганни Колмагорцевой, 62-річна Галина Лазорская в понеділок прийшла до будівлі міської адміністрації, щоб висловити свою недовіру президенту та уряду РФ, вимагати їх відставки. У віддаленні від неї встала з плакатом інша літня мітингувальниця Любов Миколаєва. Жінки протестували проти внесення поправок до Конституції, а також висловлювали підтримку недавно заарештованим сочинським громадським діячам Вахтангу Езугбаю і Миколі Щербакову.

Обидві жінки були затримані і доставлені в поліцію. Складено протоколи за ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (Порушення встановленого порядку організації або проведення зборів, мітингу, демонстрації, ходи або пікетування). «Звинуватили їх у порушенні відстані, в тому, що вони стояли на відстані один від одного менше 50 метрів», — уточнила Ганна Колмагорцева.

Дата суду ще не визначена. Жінки чекають повісток.