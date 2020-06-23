«Ангели-охоронці спрацювали!» Як прості люди стали героями, рятуючи жертв різанини на Житомирщині

В результаті розігралася 21 червня трагедії в смт Іршанськ Хорошевського району Житомирської області були поранені дев’ять чоловік, один з яких згодом помер у лікарні. Однак мало хто знає, що жертв могло бути більше, якби не чуйні місцеві жителі.

Що сталося в Іршанську

Компанія молодих людей святкувала день народження. Відпочивали біля водойми, а коли погода зіпсувалася, перейшли в кафе «Шутерс». Там і стався конфлікт – 40-річний Віктор Фарафонов і 28-річний Сергій Забродський (брат іменинника) вийшли на вулицю. «Розмова» закінчився важким пораненням Сергія.

Коли на вулицю вибігли інші хлопці, Фарафонов став наносити удари і їм. Сталася справжня різанина – всього ножем отримали дев’ять людей. Серед них опинилася і дівчина Віктора, яка спробувала його напоумити.

Після цього злочинець спокійно пішов до своєї машини, закурив, в той час, коли поранені стікали кров’ю на землі. А потім Фарік, як його називають місцеві жителі, зник. Правоохоронці чоловіка оголосили в розшук, проте поки що знайшли тільки автомобіль.

У поліції розповіли, що Віктор сидів у в’язниці за вимагання і заподіяння тяжких тілесних ушкоджень.

40-річний чоловік має три судимості. Останній раз був засуджений у жовтні 2013 року. Повинен був відсидіти вісім років, однак вийшов на волю раніше за «законом Савченко». І ось новий злочин, за який рецидивістові загрожує аж до довічного ув’язнення.

Віктор Фарафонов біля кафе «Шутерс» в Іршанську поранив 9 осіб. Один з них згодом помер у лікарні (колаж)

Прості герої

Постраждалі під час різанини зараз перебувають у районній лікарні, не змогли врятувати тільки Сергія Забродського. Хлопець відслужив в АТО, але загинув будинку.

Сергій Забродський пройшов АТО, а загинув будинку (Facebook Сергія Забродського)

Якби не чуйність та небайдужість місцевих жителів, жертв могло бути більше. Серед «простих героїв» – сім’я Чернявських.

Олена – менеджер-ліфтер на місцевому комунальному підприємстві. OBOZREVATEL вдалося поговорити з жінкою, яка брала безпосередню участь у порятунку дітей. Чернявська погодилася розповісти, що сталося в ту ніч, однак стверджує, що немає ніякого геройства.

Вона їхала на велосипеді з роботи, коли біля кафе побачила поранених.

«Робота закінчується опівночі. Дорога додому проходить якраз повз кафе «Шутерс». Тієї ночі я побачила, як діти лежать у крові… Одразу ж зателефонувала нашому дільничному – Ярославу. Сказала, що тут різанина, що мінімум п’ять чоловік закінчуються кров’ю. Встигла почути, що Ярослав зараз не в Іршанську, і у мене розрядилася батарея. Телефон вже доходяга», – згадує Олена.

Олена Чернявська їхала з роботи додому, а біля кафе «Шутерс» побачила багато поранених (колаж)

Прибігли на місце НП місцеві жителі вже розмовляли по телефону зі швидкою допомогою. Олена зрозуміла, що відразу всіх поранених не зможуть забрати, сіла на велосипед і швидко поїхала додому, кафе метрів двісті.

«Розбудила чоловіка, ми сіли в наш бус і поїхали до «Шутерсу». Там уже стояла одна машина – Оксани, не пам’ятаю прізвище, працює в спорткомплексі, а її чоловік – в Держнс. Вони з Антрациту, переїхали з Донбасу. Їх син був у числі поранених – Фарафонов штрикнув Влада в ногу. Оксана забрала в машину не тільки свого сина, але ще одного хлопця – Сашу. У нього було поранення грудної клітини, пошкоджено легеню», – додала жінка.

Сім’я Чернявських також взяла в свій бус двох поранених хлопців.

«Володю ми поклали на м’які сидіння, у нього була пошкоджена стегнова артерія, кров юшила до стелі. Його дівчина Інга затиснула артерію і так тримала до самої лікарні. Юру ми поклали ззаду прямо на підлогу. Таня Грищенко, молодший медичний працівник в нашому профілакторії, тримала його ноги, щоб не розгиналися, у нього була распорота черевна порожнина. Реаніматолог Валерія коррегировала наші дії… А я з нашатирем навколо них», — поділилася Олена.

З включеною аварійкою бус мчав у районну лікарню в Хорошеві хвилин 30, а то й більше, тому що хлопці на вибоїнах вскрикивали і стогнали – тоді пригальмовували.

У машині швидкої їхав тяжко поранений Сергій Забродський. Він втратив багато крові. Лікарі боролися за його життя, але на жаль.

«У нього зупинялося серце, медики запустили його дефібрилятором. Ми запитували – може, потрібна кров? У Сергія на грудях була наколка А (II) Ph+. А у мого чоловіка якраз така. Питали, чи потрібні якісь ліки. Але лікарі відмовилися, сказали, що потім віддадуть список родичам. Ми виїжджали з лікарні, коли Сергій був живий», — розповіла Чернявська.

Жінка додала, що додому їхали не з гордістю, а з почуттям виконаного обов’язку.

«Розумієте, ангели-хранителі цих хлопців спрацювали через нас. Так що з нашого боку немає ніякого геройства. Це нормальна реакція нормальної людини. Чим ми могли допомогти? Тільки схопити хлопців і відвезти до лікарів», – вважає Олена.

Незважаючи на скромність сім’ї Чернявських, не можна було не розповісти про цю історію – про вчинок людей з великим серцем, яких в Іршанську, поза всяких сумнівів, не мало.

Ганна Молчанова