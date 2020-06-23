Під Києвом чоловік стріляв з рушниці серед вулиці

У селі Петропавлівська Борщагівка під Києвом п’ятому п’яний чоловік стріляв з рушниці на вулиці.

Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області у вівторок, 23 червня.

На лінію 102 надійшло повідомлення про стрілянину. Свідок заявив, що чув на вулиці Островського кілька пострілів і бачив, як по вулиці ходити невідомий чоловік з рушницею.

На місці події правоохоронці виявили 38-річного місцевого жителя, який виглядав п’ятому яним і тримав у руках предмет, схожий на рушницю Hatsan Escort. Він не зміг пояснити, чому перебуває на вулиці з вогнепальною зброєю.

Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу. Коли поліція приїхала, чоловік почав поводитися агресивно і на прохання заспокоїтись не реагував. Його затримали і відвезли у відділення поліції для з’єднання ясування всіх обставин.