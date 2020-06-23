Дружина Луценка збирала гриби в Карпатах в кросівках за 18 тисяч

З-за епідемії коронавіруса колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко та його дружина Ірина не змогли вирушити на відпочинок за кордон, тому провели вікенд в українських Карпатах.

Ще в п’ятницю пара Луценка була помічена на похороні батька п’ятого президента України, лідера “Європейської Солідарності” Петра Порошенка, а на вихідних вони вже дихали карпатським повітрям.

“Карпати завжди офігенний. Навіть коли ллє дощ, Черемош піднявся на 1,3 метра, горизонт в тумані. Але щирі люди, величні гори, пахуча бринза, екстремальні квадроцикли і рафтинг – це щось. Не розумію, чому туристи ще не забили всі новенькі готелі, не насолоджуються фірмовим баношем і не дихають тут найкращим у світі повітрям. Насолоджуйтесь!”, – написав він на своїй сторінці в Facebook опублікував фото і відео з відпочинку.

Незважаючи на те, що Держагентство розвитку туризму дало старт проекту “Подорожуй по Україні” і закликав ділитися улюбленими місцями для відпочинку і ставити під знімками хештег #МандруйУкраїною, екс-генпрокурор цього не зробив.

Подружжя разом збирали гриби, займалися рафтингом, каталися на квадроциклах і насолоджувалися гірськими пейзажами. Для такого активного відпочинку Ірина Луценко вибрала камуфляжний костюм і вельми незвичайну взуття – кросівки з перлинами від Fendi.

Такі оригінальні брендові кеди коштують $700 (18 620 гривень). Але їх вже можна знайти зі знижкою, так як це взуття не з нової колекції.