НАБУ опублікувало документи по справі Омеляна про незаконне зниження портових зборів

Колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян перевищив повноваження, підписавши в 2017 році наказ про зниження портових зборів на 20% всупереч запереченням міністерства фінансів.

На підтвердження цього, у вівторок, 23 червня, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) опублікувало документи по справі екс-чиновника.

“У грудні 2017 ексміністр інфраструктури видав наказ про зниження портових зборів. Міг так вчинити міністр? Міг, але за винятком: адміністративний збір, розмір якого визначено у Законі України “Про державний бюджет на 2018 рік”, не можна було міняти наказом міністра, а лише шляхом внесення змін у закон про бюджет”, – заявили в НАБУ.

За даними відомства, Омелян пішов на грубе порушення Бюджетного кодексу, у зв’язку з цим детективи розпочали провадження проти колишнього міністра.

“30,4 млн грн – це сума, яку недоотримав бюджет за незаконне зниження саме адміністративного збору. По ефективності зниження інших портових зборів, то там результат теж невтішний. Однак ці наслідки не становили предмет розслідування НАБУ, а, швидше, служать додатковим аргументом”, – додали у відомстві.

Також НАБУ опублікувало зауваження міністерства фінансів щодо проекту постанови про зниження портових зборів, в якому Мінфін виступив проти цієї ініціативи, підкреслюючи, що в разі її реалізації бюджет України недорахується 40,7 млн грн.

“Усвідомлював екс-чиновник можливі негативні наслідки своїх дій? Слідство впевнене, що так. Адже міністерство фінансів 4 рази попереджало його про порушення бюджетного законодавства, а також про негативні наслідки. Однак наказ колишній міністр видав”, – заявили в НАБУ.