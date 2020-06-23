Захід України готується до ще більш сильного удару стихії: уряд розробить невідкладні заходи

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив міністру екології і природних ресурсів Роману Абрамовскому і голові ДСНС Миколі Чечеткину підготувати пропозиції щодо невідкладних заходів для подолання наслідків стихії в західних областях України. Також доручення бути готовими до стихії отримали голови ОДА.

Про це 23 червня повідомили на сайті Кабінету міністрів.

За інформацією ДСНС, інтенсивні опади в останні дні призвели до ускладнення паводкової обстановки в Івано-Франківській, Чернівецькій та Львівській областях. Найбільш складна ситуація спостерігається на території 12 районів Івано-Франківської області, Вижницькому та Путильському районах Чернівецької області та в Стрийському районі Львівської області.

В Івано-Франківській та Чернівецькій областях оголошений «червоний» рівень небезпеки. Пік негоди там очікується 24 червня.

«Комісія розгляне питання про надання допомоги постраждалим районам. Також, очікується підняття рівня води на Дністрі. Ми повинні заздалегідь підготуватися до можливих наслідків», – говорить Шмигаль.