Оля Фреймут розсекретила свою вагу, і вона дійсно Дюймовочка

Мініатюрна білявка не боїться бути відвертою в інтернеті.

Оля Фреймут радо веде діалог зі своїми підписниками в Instagram. Так, під одним із нових постів зірка розповіла юзерам кілька цікавих фактів про себе. Ведуча зізналась про те, що більшість дівчат тримає в таємниці. Оля розповіла, скільки насправді важить і який у неї зріст.

Отож, на вагах у Фреймут – цифра 53 кг, а ріст знаменитості – 169 см.

Крім того, ведуча розповіла, що відчуває у свої 38 років: “Коли тобі 38, ти нарешті захоплюєшся собою, знаєш, чого хочеш. Ти бачиш, як із роками зросла в своїх очах. І ти собою нарешті пишаєшся!”.

: lux.fm

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