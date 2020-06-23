Виборчу комісію в приморському Артема відсторонили від роботи через спалах коронавиру

Владивосток. 23 червня. ІНТЕРФАКС – ДАЛЕКИЙ СХІД – Коронавірус виявили у кількох членів дільничної виборчої комісії (ДВК) у місті Артем Приморського краю, всю комісію відсторонили від роботи.

“COVID-19 виявили у кількох членів ДВК №318 Погоди. Всю комісію відсторонили від роботи на карантин, хворих співробітників – на лікування. Приміщення, де працювали люди, вже оброблено деззасобами”, – повідомляє уряд Приморського краю в офіційному телеграм-каналі.

Зазначається, що у вівторок відбулося засідання ТВК Артема, на якому затвердили новий склад Уіка.

Коронавірус виявили в ході планового тестування всіх дільничних виборчих комісій краю.