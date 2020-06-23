Негода на Прикарпатті: двоє загиблих, одна людина зникла безвісти

Через негоду на Івано-Франківщині, сильні дощі та вітер, двоє людей загинули, ще одна зникла безвісти. Стихія, за попередніми оцінками, вже завдала збитків на понад 400 млн грн.

Про це заявив очільник Івано-Франківської обласної державної адміністрації Віталій Федорів, — передає Громадське.

«У результаті стихії у Верховинському районі відрізаними є 19 сіл, загинуло дві людини та одна людина вважається безвісти зниклою. Мають місце руйнування захисних дамб, берегів рік, розмив доріг та їх перекриття через зсуви ґрунту», — заявив очільник ОДА.

Так, 22 червня у Верховинському районі на ділянці дороги Ільці-Буркут було заблоковано 40 автомобілів із туристами. Станом на сьогодні вони всі проїхали с. Красник. Також було заблоковано рух на автодорозі державного значення у с. Микуличин, його також вже відновили.

Наразі повністю заблокованим є проїзд на трасі Криворівня-Чернівці.

«За прогнозами очікуються сильні опади та подалі значне підняття рівнів води в річках. Піку стихії очікуємо на завтра», — каже Федорів.

Він заявляє, що для відновлення постраждалих об’єктів за попередніми оцінками необхідно понад 400 млн грн.

«Нами підготовлено відповідний проєкт листа до Кабінету міністрів України щодо виділення коштів на подолання цієї ситуації. Із обласного бюджету також виділено субвенцію в розмірі 1 млн грн та 5 625 л дизельного пального для виконання першочергових заходів із ліквідації наслідків стихії», — каже очільник ОДА.