На Прикарпатті під ногами дітей обрушилася розмита дорога: момент потрапив на відео

В місті Яремче Івано-Франківської області розмита внаслідок потопу дорога обвалилася практично під ногами у дітей.

Це сталося недалеко від готельного комплексу «Ведмежа гора» на території заповідника. Відповідне відео з’явилося в розпорядженні Браузера.

Як видно на ролику, на дорозі спершу були лише глибокі тріщини. По ній пройшла жінка з двома дітьми, і буквально через секунду після цього дорожнє покриття разом із землею осіло, утворивши величезну яму.

Розмита дорога. Скрін відео

Чоловік, який знімав відео, звернувся до жінки, сказавши, щоб вона йшла швидше. Діти при цьому кричали й казали мамі, що їм страшно.

Пропонуємо подивитися відео розмитої дороги в Яремче над річкою Жонка: