Розгін студентів на Майдані: слідчі завершили розслідування справи проти двох екс-«беркутівців»

Слідчі Державного бюро розслідувань завершили розслідування справи проти двох колішніх «беркутівців», які брали участь у розгоні студентів на Майдані 30 листопада 2013 року, ще одному екс-міліціонеру повідомлено про підозру.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.

Двом колишнім міліціонерам полку міліції особливого призначення «Беркут», підпорядкованого ГУ МВС України в місті Києві, інкриміновано незаконне перешкоджання проведенню зборів та мітингів, перевищення влади або службових повноважень працівниками правоохоронного органу, що супроводжувалося насильством, а також службове підроблення (ч. 1 ст. 28, ст. 340, ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України).

Окрім того, сьогодні, 23 червня, повідомлено про підозру ще одному колишньому міліціонеру «Беркуту» у вчиненні аналогічних кримінальних правопорушень.

За даними слідства, 30 листопада 2013 року колишні правоохоронці, перевищуючи службові повноваження, здійснили адміністративне затримання учасників мирного зібрання на Майдані Незалежності.

Під час затримання міліціонери «Беркуту» застосували до потерпілих насильницькі дії, чим незаконно перешкодили проведенню зборів. У подальшому вони також склали рапорти про затримання, до яких внесли завідомо неправдиві відомості.