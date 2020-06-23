ЗМІ: на північно-сході Москви виявлені п’ятеро немовлят, народжених для громадян Китаю

На північному сході Москви співробітники поліції виявили квартиру з п’ятьма маленькими дітьми, які, за даними ЗМІ, могли бути народжені сурогатними матерями для громадян Китаю. Як повідомляє Life, дітей вже відвезли в лікарню.

Виявити безпритульних дітей вдалося після того, як сусіди поскаржилися в поліцію на те, що в сусідній квартирі живуть кілька дітей практично без нагляду, пише Baza. При цьому Life озвучує іншу версію, згідно з якою, малюків виявили медпрацівники, які приїхали перевірити новонародженого, який значився у них в базі. І вже на місці медики виявили відразу немовлят. Наймолодшому — кілька днів, старшому — трохи більше одного місяця. Разом з немовлятами у квартирі були дві жінки азіатської зовнішності, документів на дітей у них не було. «Імовірно, майбутні батьки застрягли в Китаї і з-за закритих кордонів не можуть приїхати за малюками», — уточнює Life.

У прес-службі ГУ МВС по Москві повідомили Znak.com, що не мають на даний момент ніякої інформації.

Доповнення від 16:24 мск: За фактом виявлення п’яти новонароджених СКР порушив кримінальну справу. На сайті відомства не повідомляється, за якою статтею порушено справу. За попередніми даними слідства, вік малюків приблизно від шести днів до шести місяців. В квартирі з дітьми перебували дві жінки, особи яких наразі встановлюються.