Координаційна рада по реалізації «Великого будівництва» очолив Кирило Тимошенко

Згідно з указом Володимира Зеленського утворено Координаційну раду з реалізації програми «Велике будівництво» як консультативно-дорадчий орган при Президентові України, основним завданням якого є моніторинг ситуації та вироблення пропозицій щодо здійснення ефективних заходів по реалізації програми «Велике будівництво».

Відповідний указ опублікований на сайті глави держави.

Координаційна рада по реалізації програми «Велике будівництво» має право в установленому порядку:

одержувати від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій необхідні інформацію, документи і матеріали;

запрошувати на засідання та заслуховувати інформацію представників міністерств, інших центральних i місцевих органів виконавчої влади, керівників державних підприємств, установ і організацій з питань, що належать до її компетенції.

Також затверджено персональний склад Координаційної ради з реалізації програми «Велике будівництво», який очолив Кирило Тимошенко – заступник керівника Офісу Президента.