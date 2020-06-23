«Укрнафта» втратила 1,3 млрд грн на продажу нафти Коломойському вдвічі дешевше світових цін — Куюн

Директор «Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн заявляє, що бізнесмен Ігор Коломойський придбав у найбільшої нафтовидобувної компанії «Укрнафта» 260 тис. тонн нафти за 18 доларів/барель, що в 2 рази нижче світових цін на ресурс.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають сьогодні «Українські Новини».

«49 мільйонів баксів за день!

17 червня «Укрнафта» продала 260 тис. тонн нафти за ціною 18 доларів/барель. Це притому, що в світі вже давно 40 доларів.

На такому обсязі (двомісячна видобуток) компанія втратила 1,3 млрд гривень. А хто набув?

Ігор Коломойський – одноосібний покупець. Хоча, за великим рахунком, він і продавець, так як контролює «Укрнафту» з 2003 року«, — пише Куюн.

Також він вважає, що Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» повинна звільнити голову правління «Укрнафти » Олега Геза.

«Всі знають, що він лояльний «Привату», але такий великий «прогин» виконав вперше.

Його обрали в червні без конкурсу на посаду голови правління п’ятьма голосами «Привату» в наглядовій раді і одним, але вирішальним голосом «Нафтогазу».

НАК назвав це збереженням статус-кво«, — підкреслив Куюн.

Крім того, він уточнює, що всі видобуваються та виробляються «Укрнафтою» ресурси йдуть групі «Приват».

«І якщо нафти йти нікуди, то природний газ без тендерів йде на компанію «Юнайтед Енерджі», а потім на «Центренерго» (теж, до речі, держкомпанія, але під управлінням Коломойського), а зріджений газ на 90% йде «лавці» «Карпатынафтотрейд» за цінами, нижче ринку«, — підсумував Куюн.