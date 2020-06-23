Путін створює в Україні шарикюгенд

Росія розкручує під вибори «Партію Шарикова». Яка повинна зображати для російських медіа і російськомовного інтернету картинку «як страшно жити в Україні», і що нібито є якась «антиукраїнська Україна».

У 14-15-му створювали віртуальні загони «харківських, одеських, дніпропетровських партизан». Тепер тренди помінялися — кремлівські технологи вирішили створити «шарикюгенд» — молодіжну організацію для безробітної молоді, для імітації публічних акцій.

Оскільки влада у нас слабка, то проросійські рухи у нас держава закрити не може, як не може закрити телеканали і медіа, які фінансуються з РФ, не може навіть заборонити кумові Путіна Медведчуку літати в РФ.

І у сумлінних громадян України немає можливостей усунути «шарикюгенд» законним шляхом. В результаті громадяни змушені самі підручними засобами боротися з поширенням проросійського політичного проекту в Україні.

Співробітникам Шарикова рекомендую задуматися — ваш вождь буде жити там, де йому комфортно, він отримує мільйони, він «бореться» з владою України на аутсорсингу. Він ніколи не буде ризикувати, він не хоче нести хоч якусь відповідальність за ваші голови.

Він наймає вас, щоб вас били, бо коли вас б’ють, його ролики дивиться ще більше диваків і Кульок отримує ще більше грошей. Ви для нього просто просто інструмент монетизації контенту.

І тому вам доведеться зносити і отримувати багато, тому що нормальні люди ставляться і завжди будуть ставитися до вас як до зрадників своєї країни.

Ви закриваєте цим собі майбутнє у своїй країні — в суспільстві, політиці, державі, «Партія Шарикова» буде клеймом. У 2014-му безробітну молодь російські спецслужби наймали стояти на барикадах, а зараз наймають стояти на виборах з кульками. І тому не скаржтеся, як до вас ставляться.

Ви думаєте, що надуваєте кульки — а насправді, як гумові вироби надувають саме вас…