Побиття відвідувачів і лайка: «Таємний агент» дізнався, як охоронці ТРЦ виконують свої обов’язки

Журналіст «Нового каналу» Олександр Адамлюк розповів, як в рамках проекту «Таємний агент» перевтілився в охоронця торгово-розважального центру та зіткнувся з тим, як неетично і жорстоко можуть вести себе його нові «колеги».

Про це йдеться в прес-релізі «Нового каналу».

Адамлюк після того, як влаштувався на роботу під прикриттям в ТРЦ, зізнався, що інакше уявляв собі професію охоронець.

«Думав, що такі працівники – майже супермени. Володіють бойовими мистецтвами, стежать за магазинами і захищають відвідувачів», — зізнався «таємний агент».

Під час інструктажу йому сказали, що він повинен вказувати відвідувачам ТРЦ, де і який магазин знаходиться.

«Серйозно? Все, що вони знають. Коли я запитав у наставника, що ж робити при пожежі, той приголомшила мене своєю відповіддю: «Люди самі знають, куди бігти»!», — обурився Адамлюк.

Однак на цьому відкриття про роботу охоронцем ТРЦ не закінчилися. Половину своєї зміни журналіст показував людям, як пройти до потрібних магазинах, але в один момент почув крики жінки. Вона сварилася з наставником Адамлюка, який нецензурно висловлювався на адресу жінки та її сина. Конфлікт стався через те, що хлопчик зайшов у супермаркет з велосипедом.

«Замість того, щоб спокійно пояснити, що це заборонено. Добре, що відвідувачка з сином вийшли з ТРЦ. Колега зізнався: «Вдарив би конкретно, якби ще пару слів сказала». До речі, за його словами, тут охоронці неодноразово били відвідувачів, щоб їх заспокоїти. Уявляєте? Від таких історій волосся дибки!», — додав «агент».

Крім цього, Адамлюку під час співбесіди пропонували купити фейковую медичну книжку за 250 грн.