Стихія зруйнувала міст між курортними містечками в Карпатах

Паводок зруйнував міст в Карпатах, який з’єднував автодорогу Яремче-Буковель. В результаті сполучення між населеними пунктами тимчасово перервалося.

Відповідне фото і відео руйнувань опублікував головред видання InfoCar Павло Кащук на сторінці в Facebook.

Через негоду виявилася зруйнована переправа поблизу Микуличина. Частини мосту зламалися і попливли вниз за течією ріки Прут. Таким чином, повідомлення Яремче-Буковель тимчасово недоступне.

«Карпати розриває гірськими потоками і зсувами. Минулого разу подібне було в 2008 році, але висновки схоже не зроблені», — написав Кащук.

З його слів, на місці працюють рятувальники. Проте усунення наслідків займе не один день, а в Карпатах тривають дощі.