Женщина-полицейский расплакалась из-за долгого ожидания еды и превратилась в мем

Сотрудник полиции из штата Джорджия, США, Стейси Толберт (Stacy Talbert) опубликовала видео, в котором пожаловалась на то, что ей пришлось очень долго ожидать еду в «Макдоналдсе», и расплакалась. Ее ролик в Facebook за несколько дней посмотрели 8,6 миллиона раз, однако многие пользователи отказались сочувствовать женщине, превратили ее в мем и заявили, что ее проблемы надуманны.

Толберт сообщила, что заехала за заказом в ресторан быстрого питания после смены на работе. Она заказала бургер, картофельные оладушки и кофе. Когда подошла очередь получать заказ, ее попросили подождать на парковке. Спустя несколько минут сотрудница ресторана принесла ей кофе, но забыла про еду. Толберт решила, что такое отношение было связано с тем, что она работает в полиции. «Я не понимаю, что происходит сегодня с людьми, но, пожалуйста, дайте нам передохнуть», — сказала она. К посту сотрудница полиции подписала: «Пожалуйста, распространите это видео, потому что никто не должен так себя чувствовать. Из правоохранительных органов или нет, но мы сейчас чувствуем себя так».

В комментариях к посту Толберт многие поддержали ее. «Люди забыли, что полицейские — это люди, которые делают свою работу и заботятся о семьях. Скоро станет лучше», — написал один из пользователей. На стороне женщины также оказался сын президента США Дональда Трампа. В Twitter он назвал произошедшую с ней ситуацию отвратительной.

При этом многие пользователи отказались сочувствовать Толберт. «Глупый белый коп плачет, потому что ей долго несли маффин», — высмеял женщину @elijahdaniel. «Просто не могу поверить, что у кого-то был нервный срыв из-за того, что в фастфуде забыли про его заказ. И это тот же человек, который может убить меня, если испугается», — добавил Бобби Льюис (Bobby Lewis). Многие также написали, что считают опасным давать оружие человеку, которого вывела из равновесия эта ситуация. Толберт никак не прокомментировала критику.

: internetua.com