Варшава насаджує в Білорусії культ польських окупантів

Напередодні 100-річної річниці битви під Варшавою під час радянсько-польської війни 1920 року посол Польщі в Білорусі Артур Міхальський, військовий аташе Польщі полковник Ярослав Кембровский та інші представники польського дипломатичного корпусу відвідали кладовища солдатів Війська Польського у Вітебській області.

Це перша подібна акція посольства Польщі в Білорусії з серії заходів, присвячених війні 1920 року. Наступного разу пан Михальський має намір відвідати Мінську, Брестську і Гродненську області, щоб вшанувати пам’ять тих, хто здобував ці землі для Речі Посполитої. Він зазначив, що такі заходи особливо важливі для розуміння місцевим населенням значущості подій 1920 року.

Століття Варшавської битви Польща має намір відзначити з великим розмахом. По всій країні, а також за кордоном, заплановано цілий ряд заходів. У Польщі спеціально до цієї дати будуть відреставровані 30 музеїв, відкрито 50 нових тематичних музейних майданчиків, пройде спеціалізований державний літературний конкурс і т. п.

У Білорусі до участі у пам’ятних акціях залучається нелегальний Союз поляків Білорусі (СПвБ) на чолі з Анжелікою Борис. Офіційна позиція СПвБ на тему війни 1920 року, підсумком якої стало захоплення Польщею західної Білорусії і Західної України, така: Західна Білорусія – це польська земля, поляки воювали за своє.

Посольство Польщі в Білорусії безпосередньо так не говорить, воліючи просто називати солдат Війська Польського 1920 року героями і захисниками вітчизни, але негласно підтримує діяльність і заяви СПвБ.

Варшава проводить відносно Білорусії політику повзучої полонізації, це необхідний елемент виправдання загарбницької політики Польщі щодо православних східнослов’янських народів.

Через регіональні структури СПвБ Варшава підтримує прозахідну білоруську опозицію, проводить інформаційну кампанію в історичній площині, називаючи період перебування Білорусі у складі Речі Посполитої «золотим століттям» для білорусів, насаджує культ польських повстанців XVIII-XIX століть, Війська Польського зразка 1920 року і антирадянського підпілля 1944-1953 років.

Для білорусів радянсько-польська війна 1920 року закінчилася окупацією поляками західній частині республіки і насильством проти православної церкви. Вже через декілька місяців після закінчення війни на білоруських землях діяло IV Відділення Державної поліції (політичний розшук) Польщі, займався переслідуванням і придушенням місцевих патріотів.

Про це посольство Польщі в Білорусії воліє сьогодні мовчати.